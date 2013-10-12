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حقيقة علمية جديدة.. المرأة أكثر معاناة من انتفاخات المعدة من الرجل

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حقيقة علمية جديدة.. المرأة أكثر معاناة من انتفاخات المعدة من الرجل حقيقة علمية جديدة.. المرأة أكثر معاناة من انتفاخات المعدة من الرجل

كشف الدكتو "روبيان شاتكان" أستاذ أمراض المعدة والأمعاء بالولايات المتحدة أن طول قولون المرأة يصل فى المتوسط إلى 10 سم أطول من الرجل، وهو ما قد يمكنها من استيعاب المزيد من المياه والسوائل أثناء الحمل بينما يأخذ قولون الرجل شكل حدوة الحصان فى حين أن قولون المرأة أكثر تشابكا ما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بسبب ضعف جدار البطن لوجود اختلافات هرمونية بين الرجل والمرأة.

فقد كشف الباحثون الأمريكيون أن النساء أكثر معاناة من اضطرابات المعدة والانتفاخ من الرجال بسبب طول الأمعاء حيث أوضح الدكتور"شاتكان" مؤسس "مركز الجهاز الهضمى للمرأة" بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" أن هناك اختلافات كبيرة بين الجهاز الهضمى بين الرجل والمرأة.

وشدد الباحثون أن طول القولون وكثرة الانحناءات به تسهم فى زيادة فرص معاناة المرأة من الانتفاخات والغازات.

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مصر 365