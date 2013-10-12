بالفيديو والصور.. مركز شباب برج مغيزل مقلب للقمامة والصرف الصحى

أكد خميس محمد عرفة، عضو مجلس إدارة مركز شباب قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أن المركز تحول إلى مقلب لتجميع القمامة والصرف الصحى ووكر لتعاطى المخدرات بعد تقاعس المسئولين رغم قيام مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للإحلال والتجديد، حيث توقف نشاط المركز تماما مما أدى إلى تحويل بعض الشباب إلى طريق غير معتاد على شباب القرية رغم مخاطباتنا إلى جميع الجهات المسئولة دون أى جدوى.

وأشار عضو مجلس الإدارة لأن مركز شباب برج مغيزل صدر له قرار إزالة بتاريخ2 ديسمبر2007م من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة مطوبس إحلال وتجديد، وبناء عليه تم إخلاء المركز وتوقف النشاط الرياضى والثقافى وجميع الأنشطة الخاصة بمركز بالقرية.

وأضاف أحمد نصار، نقيب الصيادين بالقرية، لابد من اتخاذ قرار مناسب لإعادة بناء المبنى ليؤدى مركز الشباب دوره كما كان، وأشار نصار، نريد تحديد موعد مع المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ الذى لن يتأخر عند ما يجد الحالة التى عليها مركز الشباب.