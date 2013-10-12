مدربو الكاراتيه بالسويس يشاركون فى دورة دولية بالاتحاد المصرى

يشارك مدربو السويس فى الكاراتيه بالدورة الدولية للمدربين التى يقيمها الاتحاد المصرى الكاراتيه بجهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، ومدتها أسبوع ابتداء من الأحد القادم وتضم وافدين من السعودية والأردن وتونس والجزائر واليمن، ويقوم بالتدريس فيها الخبير الفرنسى العالمى "أورتيجا".

حيث يشارك من السويس فى الدورة كابتن جيهان وحيد من نادى منتخب السويس، وهيثم حسين نادى الرياضات البحرية، ومصطفى بتيتى عضو اللجنة العليا للمدربين، وأشرف عبد الحليم نادى ضباط الجيش الثالث "التجديف"، وكابتن أحمد بكر مركز شباب الجزيرة، وأحمد يوسف مركز شباب أبناء السويس.

كان اللوء العربى السروى محافظ السويس أكد فى عدد من اللقاءات الرياضية الذى عقدها بمركز شباب فيصل ونادى منتخب السويس، على دعمه للرياضات الفردية بشكل مادى ومعنوى.

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