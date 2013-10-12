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أهالى بلدة لبنانية ينهون قطف محصول الزيتون رغم التهديدات الإسرائيلية

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أهالى بلدة لبنانية ينهون قطف محصول الزيتون رغم التهديدات الإسرائيلية أهالى بلدة لبنانية ينهون قطف محصول الزيتون رغم التهديدات الإسرائيلية

انتهى أهالى بلدة عيترون بجنوب لبنان، أمس الجمعة، من قطف محصولهم من الزيتون من أراضيهم رغم التهديدات الإسرائيلية بدعوى أن هذه أرض متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

وقال مصدر مطلع فى جنوب لبنان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سبق أن هددت المزارعين اللبنانيين منذ عدة أيام بعدم قطف الزيتون من أراضيهم بدعوى أنها منطقة متنازع عليها.

وأضاف أن المزارعين أصروا أمس على قطف محصولهم من الزيتون رغم الأوضاع القتالية التى اتخذتها القوات الإسرائيلية فى مواجهة المزارعين بالمنطقة، مشيرًا إلى أنهم انتهوا من حصد الزيتون.

وأفادت الأنباء بأن اجتماعًا عُقد بين الجيش اللبنانى ومسئولى البلدة واليونيفيل، وتم الاتفاق على أن موضوع الأرض المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل فى بلدة عيترون يحل فى الاجتماع الثلاثى (بين لبنان واليونيفيل وإسرائيل) فى الناقورة، فى حين أبلغ الأهالى المجتمعين بأن الأرض التى يقطفون الزيتون منها هى أراض لبنانية وأن لا مبرر للاعتراض الإسرائيلى وهى تعود لأهالى عيترون وورثوها عن أجدادهم".

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مصر 365