مجالس خورفكان.. ممارسة طقس شعبي

الالتقاء في الهواء الطلق والجلوس خارج أفنية البيوت عادة قديمة، يعيد إحياءها عدد من الأشخاص بمدينة خورفكان، وذلك بإعداد مجالس بسيطة ملحقة بمنازلهم الواقعة داخل الأحياء السكنية، مما أعاد لها وحيها الجوهري القديم. وبالرغم من تعلق الناس بتلك الممارسة اليومية التي اندثرت لفترة من الزمن، إلا أنها محفوفة بمخاوف إلغائها من جديد.

وتعود هذه الجلسات مجددا، بعد أن اتخذت في فترة التسعينيات وحتى مطلع الألفية الجديدة شكل خيام أو استراحات مستقلة وملاصقة للمنازل، لتختفي مرة أخرى ضمن إطار إجراءات البلدية. غير أنها عادت من جديد بشكلها القديم، حيث كانت في الماضي تتخذ من السوق مقرا لها. تضم تلك الجلسات كبار السن ممن تجاوزوا الستينات وأكثر، كما تضم شريحة المتقاعدين، وهم من أهم روادها، إلى جانب عدد من مرتاديها من فئة الشباب والمقيمين.

ذكريات الحياة

يتخلل تلك الجلسات ذكريات الحياة الماضية، حيث يسترجعون زمنا يصفونه بالجميل، وحكايات لها نكهة اللذة لطعم أيام الجيرة حين كانت كالعائلة حيث تتوحد المشاركة بالفرح لفرح الآخر، وكذلك تتوحد المواساة في الاحزان والمكاره. فالقلوب كانت متصافية في حياة تسودها البساطة والهدوء والرضا. كما لا تخلو أحاديث رواد هذه المجالس عن تفاصيل الحياة العصرية ومتاعبها، ويطالبون بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإنجاح فكرة إنشاء مجالس، وبالأخص للمسنين داخل الأحياء السكنية.

وهي فكرة رحب بها جل من التقتهم "البيان" بتنظيم جلسات أو إنشاء مجالس مصغرة داخل الأحياء على اختلافها. واعتبروها مميزة، مؤكدين أنها ستجني ثماراً إيجابية، وانعكاسات ناجحة ليس على مرتاديها فقط، بل على أفراد المجتمع كافة.

استعادة الحيوية

وفي هذا الشأن أشار المواطن محمد عبدالله حسن الحمادي "معد جلسة": إلى أن هذه الجلسات ذات التصميم الشعبي، تهدف إلى إعادة الحيوية ورفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس كبار السن وفئة المتقاعدين، عبر إيجاد مكان صحي وآمن للالتقاء بالأصدقاء، وقضاء أوقات الفراغ في مشاهدة التلفزيون بشكل جماعي، وممارسة الألعاب الشعبية كالطاولة، والكيرم والدومينو ولعب الورق "البته" وغيرها بشكل مريح وهادف، مع تخفيف العبء عن الأسرة في فترتي العصر والمساء، وصباحا في أثناء الأجواء الباردة.

فضلاً عن إعادة بناء أَواصر الترابط الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام المسنين للتعاون والتواصل فيما بينهم، وتنمية هواياتهم وفتح المجال أمامهم لاستثمار طاقاتهم.

مضيفا أن اللقاء في هذه الجلسات يساهم في حل كثير من المشاكل التي قد يقع فيها أي فرد وفي أي ظرف خاص، وذلك من خلال مساعدته سواء ماديا أو معنويا أو البحث عن الطرق المناسبة لمعالجة مشكلته، وذلك لا يتوقف على المواطنين فقط، وإنما المقيمين أيضا. والنقاش والتشاور في مواضيع حياتية تخص بعض الاشخاص من خلال عناصر كفؤة من أعيان المجتمع.

وأكد الحمادي على أهمية النظر إلى هذه الجلسات نظرة مستقبلية، على اعتبار أنها ستمكن من تحقيق جملة من الأهداف والغايات التي يسعى المجتمع المحلي لتحقيقها، وستعلب دورا بارزا بإعطاء كبار السن وغيرهم من الفئات المشاركة مساحات خاصة لتبادل الخبرات والأحاديث، وخاصة أنها ملحقة بالبيوت ولو من الخارج، وتكون أمام مرأى الناس، مع منحها قضاء أوقات غاية الأهمية بما ستسخره من مواضيع تثقيفية وصحية. متمنيا أن يحذو الآخرون حذوهم في إنشاء هذه الجلسات الفريدة من نوعها داخل الأحياء السكنية، في وقت بات الناس يعيشون فيه متباعدين من ناحية السكن والتواصل.

تأمين الراحة

وفي الإطار نفسه أوضح عبدالرحمن عبدالله الحمادي: أن المجتمع الاماراتي تربى وتعود على وجود مجالس مصغرة في كل بيت، مؤكدا أن ذلك يدفع إلى مزيد من الحماس لتخصيص جلسات محددة وعلى مستوى راقٍ؛ لاستقطاب كل شرائح المجتمع من الصغار والكبار في كل منطقة، فتكفل لهم الراحة وتبادل الأفكار والأخبار والأحاديث اليومية، وبالأخص من الفئة الأكبر سنا، وبالتالي ستأخذ هذه الجلسات طابع "الديوانية" بتصاميم وديكورات شعبية مستخلصة من التراث الأصيل.

النمط التقليدي

ومن جانبه قال المواطن إبراهيم محمد حسن موظف حكومي - أنه يفضل أن تأخذ هذه الجلسات النمط التقليدي القديم، بما يتناسب مع الحنين للماضي البسيط الذي مازال يراه في هذه الجلسات، بدلاً من الطراز الحديث الذي قد يشعره بالتكلف والتعقيد نوعا ما.

مبينا أن هذه الجلسات ستكون ذات فعالية كبرى بتوفير خدمات الرعاية الصحية الميسرة والبسيطة لها، كقياس نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط الدموي وغيرها للرواد، أو تحويله إلى مركز اجتماعي وثقافي وترفيهي لأبناء الحي برمته، يلتقي فيه الكبير والصغير ليستفيدوا من بعضهم البعض. لافتا إلى أن الناس في الماضي يشعرون بأهميتها لكونها تحقق لهم التمتع بمشاعر دفء العائلة، من خلال سرد الأحاديث والقصص حول الأحداث التاريخية، والأخبار المتنوعة والمختلفة.

مشروع هادف

أما نايف الكسار من مواطني خورفكان: فتحدث عن مخرجات مشروع يستهدف كبار السن بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة ممن تجاوزوا الخمسين عاماً وأكثر، بالسعي إلى التواصل مع المجتمع، من أجل نشر وتعميق مفهوم الثقافة المجتمعية لرعاية المسنين وأبعادها الإنسانية في المجتمع، مؤكداً أن إنشاء مثل هذه المجالس من شأنه المساهمة بشكل أو بآخر في كسر طوق العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين، وإيجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم عن طريق برامج وأنشطة تحقق الفائدة المنشودة لكافة شرائح المجتمع. مطالبا برفع توصيات بشأنها إلى الجهات من أجل تجسيدها على أرض الواقع.

كنوز بشرية

المسنون ومن هم في حكمهم، هؤلاء هم بركة الحياة والبيوت، فهم مخازن للحكمة والمعرفة، كما إنهم كنوز لما مروا به من تجارب وخبرات، ولما احتفظوا به من معلومات. وحين يتقدم العمر بأحد من هؤلاء، فإن من حقه على أبنائه وعلى مجتمعه أن يحتفي به، وأن يحتفظ أيضاً به، لينهل من مكنوز خبراته وتجاربه.

وعلى الجميع أن يدرك أن هؤلاء هم مستشارو الأسرة والعائلة والمجتمع، لما تكوَّن لديهم من معارف، خاصة أولئك الذين عملوا في مواقع وظيفية، أعطوا فيها وأخذوا منها، وتراكمت لديهم خبرات مهمة، يحتاجها الجيل التالي، وهم غالباً من الأبناء والأحفاد أو أبناء الأحفاد.

إنه من الواجب على الجميع أن يحتوي هذه الفئة، ليس لكونها تحتاج الرعاية والاهتمام، بل لكونها كنوزاً حقيقية لا ينبغي أن تهمل، أو تتجاهل، فما زال لديهم الكثير ليمنحوه للأجيال، وما زال لهم على الجميع حقوق الرعاية والاهتمام، والإصغاء إلى حكاياتهم وحكمهم ذات الجدوى والفائدة. وإن كل من لديه مسن في بيته لهو من المحظوظين، وعليه أن يضاعف اهتمامه به ورعايته له، لأنه يمتلك كنزاً بشرياً لا يقدر ما لديه مما في ذهنه ونفسه بثمن، كما لا يوجد ما لديه في أغلى المراجع والكُتب.

مخاوف من تحولها إلى دور إيواء

اعتبر المواطن محمد خميس النقبي، أن الجلسات الحالية تشكل جانبا من الماضي المجيد، وهي تبعث روح الأمن والأمان، وتصنع مكانا للراحة والاسترخاء بجو من الألفة وسكينة الأهل والأصدقاء. أما على صعيد فكرة إنشاء مجالس لكبار السن داخل الأحياء السكنية، فإنه يرى أنها من المواضيع الاجتماعية والإنسانية المهمة، وذات الأهداف السامية التي يجب دعمها بقوة من قبل الجهات المعنية، والتي تأتي انسجاما مع توجيهات الحكومة الرشيدة في أهداف تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين والعناية بهم.

إلا أنه لابد أن ينظر إلى هذه الفكرة بروية وبقراءة متأنية حتى تدرس من جميع أبعادها، تحسبا من تحول هذه المجالس إلى دور لإيواء المسنين والتخلي عنهم، مشيرا إلى أن ديننا الإسلامي يوصينا بضرورة رعايتهم وبرهم.

الثقافة المجتمعية

ويعتبر سعود الريسي من مملكة البحرين وأحد مرتادي هذه الجلسات الدائمين، أن أهم ما يمكن استغلاله فيها تبادل الاهتمامات ومناقشة الأفكار والآراء وطرح المبادرات ذات النفع العام، حيث تخفف هذه اللقاءات مصاعب الحياة وتسري عن الخاطر، بما يجري فيها من نقاشات وأحاديث يومية. حيث إنها تتيح مساحة كافية للتكاتف، وتقديم الدعم والمساهمة في نشر الثقافة المجتمعية وفي مجالات أخرى مهمة كالصحة والتربية وغيرها.