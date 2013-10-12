عبدالله بن زايد عبر «تويتر»: الأشقاء السعوديون ليسوا جالية والإمارات بلدهم

دون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الأشقاء السعوديين "مب" "جالية" بل اخوة واشقاء وجاء تدوين سموه رداً على تدوينة أحدهم إن السعوديين في الإمارات "جالية"، وتفاعل متابعو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على "تويتر" ولسانهم يلهج بالشكر لابن زايد الذي وضع الأمور في نصابها الصحيح كون إخواننا السعوديين هم أهل وأخوة في بلدهم الإمارات وإننا شعب واحد لساناً ودماً حسب تعبير المغردين، وجاءت تدوينة سموه لوضع حد لاي تطاول على إخواننا وأبنائنا الخليجيين كونهم يعيشون في بلدهم الأول والثاني الإمارات التي أصبحت بيتهم وديرتهم...

وجاءت معظم التعليقات رداً على تعليق سموه فعلق أحدهم: إن الإمارات والسعودية بلد واحد ولا يفرقنا أحد...

ورد آخر "بيض الله وجهك يا شيخ عبدالله وجعل العود اللي ورثك في عليين" ورد آخر: "لله درك يا ولد زايد هكذا هو رد الكبار وهكذا هو رد من يثمن كلامه شكراً يا أبو محمد"، فيما تفاعل آخر بالقول: "هؤلاء هم أهل الإمارات وهذا شعبها وهؤلاء حكامها والنعم فيهم كلنا نحب الإمارات"، ورد آخر: "بيض الله وجهك يا ولد زايد أمنيتنا أن نرى اتحاد الجزيرة العربية كما الاتحاد الأوروبي".

وقال آخر "سمو الشيخ عبدالله بن زايد كريم ابن كريم ومن كثر كرمه وسعة خلقه وفضله رفض كلمة "جالية" احتراماً وتقديراً شكراً لأبناء الإمارات" وتفاعل المغردون مع تدوينة سموه ليضيفوا : ان شعوب الخليج شعب واحد وبلادنا بلد واحد وكلنا اهل ولن نسمح لاحد بالمس بعلاقة الاخوة التي تربينا عليها والتي عودنا عليها حكام الامارات اطال الله في اعمارهم ،وكان متابعو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحاولون الرد على من أطلق العبارة ولكن سرعان ما تحول الرد إلى إيجابي مع تغريدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ليثبت للجميع ان شعب الخليج واحد وان الامارات بلد الجميع .