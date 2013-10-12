سيف بن زايد: نحتسب المتوفى شهيد الواجب الإنساني

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عصر أمس، واجب العزاء لأسرة المواطن أحمد سالم بمنطقة أذن بإمارة رأس الخيمة، والذي لقي مصرعه غرقا اثناء محاولته إنقاذ مجموعة من الأطفال لأسرة آسيوية كانت تمارس السباحة قرب شاطئ الإمارة.

وثمن سموه روح الشجاعة والإقدام التي تحلى بها المذكور وهي السمة المميزة للمجتمع الإماراتي بعامة (حسب وصفه)، مؤكدا على أن الحس الإنساني والشعور العميق بالواجب إزاء الآخرين هو ما دفع هذا الشاب الإماراتي للتحرك الفوري آملاً في إنقاذ حياة المستغيثين إلا أن مشيئة الله أرادت ان يكون ضحية نزعته النبيلة.

وقال سموه "إننا نحتسب المتوفى شهيد الواجب الإنساني كما نحتسب أجره على الله تعالى، وإننا لا يسعنا الا أن ندعو له بالمغفرة ولذويه بالمزيد من الصبر والسلوان".

وأضاف سموه "إنني على ثقة تامة بأن حياة المواطن أحمد لم تذهب سدى، بل قدمت صورة حضارية ناصعة لما يتحلى به أبناء الوطن من قيم اخلاقية رفيعة توارثوها جيلاً عن جيل". من جانبه أعرب المواطن سالم محمد شقيق المرحوم عن امتنانه لزيارة سموه التي وصفها بكونها سلوى خففت من وطأة الألم في النفوس، وبددت جانبا كبيرا من الحزن، شاكرا تكفل سموه باحتياجاتهم العامة، فيما قال شقيقه الآخر حسن محمد، إن المتوفى قبل أن يكون أخينا فهو ابن هذه القيادة الوطنية التي ترعى أبناءها وتقف الى جانبهم في السراء والضراء.

يذكر ان المتوفى كان برفقة أصدقاء له قرب الشاطئ خلف معهد المسعودي حين سمعوا استغاثة مجموعة من الأطفال برفقة أبيهم، حيث داهمهم ارتفاع الموج عصرا، فهرع وأصدقاؤه الى نجدتهم لينقذ طفلين منهم فيما غرق هو أثناء محاولة إنقاذ الباقين الذين تكفل حرس السواحل بإنقاذهم جميعاً عدا طفل واحد لقي مصرعه.

رافق سموه أثناء تأدية واجب العزاء كل من العميد محمد النوبي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد غانم أحمد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، كما شهد العزاء حضور عدد واسع من أبناء المنطقة.