النشويات والحديد والكالسيوم والماء أهم العناصر الغذائية للحامل

التغيرات الفسيولوجية التى تطرؤ على الحامل تجعلها أكثر استهلاكا للغذاء وأكثر احتياجا له، فعلى عكس ما يعتقد البعض فإن سوء التغذية تقع على الأم وليس الجنين، لأن هذا الأخير يمتص غذاؤه من الأم.

قال الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، تعتبر فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على المرأة، حيث تكون فى أمس الحاجة إلى التغذية السليمة، والتى لا تعنى بالضرورة الكثيرة ولكنها المتوازنة.

وأضاف ولحفاظ المرأة على صحتها لابد من تنوع الطعام، مع عدم إهمال أى عنصر غذائى أيا كان، مشيرا إلى أن النشويات من العناصر الأساسية للحامل، حيث تعتبر المصدر الأول للطاقة، ولهذا هى فى حاجة إلى تناولها بدون الإسراف فيها حتى لا تكتسب وزنا زائدا بسهولة.

ونصح بضرورة تناول جزء معقول من النشويات فى كل وجبة، الموجودة فى الخبز، والبطاطس، والمكرونة.

وأكد رياض على أن البروتينات يجب أن تكون جزء أساسى من وجبة المرأة، حيث تعمل على بناء خلايا وأعضاء الجنين، لذلك فالحامل فى حاجة إلى استهلاك أكثر من البروتين، لذلك يجب أن تتناول قطعتان من الجبن، وقطعة 100 جم من اللحم (أبيض أو أحمر)، كوب من اللبن، وبيضة، وتوزع تلك الأطعمة على وجبات اليوم، وتفضل أن تكون تلك الوجبات كثيرة وقليلة، كى تتجنب الإصابة بأمراض الحمل.

وأضاف رياض أن وجود أطعمة غنية بالألياف الغذائية يحمى الحامل من الإصابة بمشاكل الحمل كالإمساك، والغثيان، والحموضة، لذلك فالحامل فى حاجة إلى استهلاك الألياف والتى تتواجد بكثرة فى الفواكه، والخضروات الطازجة، ويكفى تناول الحامل من ثمرتين إلى ثلاثة يوميا منها.

وأوضح أن الحديد من العناصر الأساسية التى تحتاجها الحامل لبناء كريات الدم الحمراء، خاصة أن المرأة تفقد هذا العنصر خلال الحمل، مما يجعلها تشكو من الشحوب وضيق التنفس ويتواجد الحديد فى الكبد الحيوانى، اللحوم، مضيفا أن الكالسيوم من العناصر الأساسية لبناء عظام وأسنان الجنين.

وأضاف رياض أن الحامل يجب ألا تهمل تناول الماء لأنه يساعد فى تخلص الكلى من الرواسب عند الأم والجنين، بالإضافة إلى أنه يقلل من مشاكل الإمساك، وشدد على أهمية مراقبة الحامل لوزنها، ناصحا السيدات الحوامل بضرورة التقليل من تناول السكريات.