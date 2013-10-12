دراسة: قرص دواء لعلاج الزهايمر عن طريق وقف موت الخلايا العصبية

أثارت نتائج دراسة بريطانية هامة التوقعات بالتوصل إلى قرص دواء يشفى الأمراض العقلية الانتكاسية، مثل الزهايمر وذلك عن طريق وقف موت الخلايا العصبية.

ومازال البحث، الذى تم إجراؤه على فئران مريضة، فى مراحله الأولية للغاية. لكن الخبراء يقولون إن البحث توصل إلى نتائج هامة تمثل نقطة تحول ستظهر نتائجها فى السنوات القادمة.

فقد ركز فريق مجلس البحوث الطبية البريطانى على السبب الأصلى للإصابة بالعديد من أمراض الانتكاسات للمخ، من بينها الزهايمر ومرض باركينسون.

يرجع السبب فى حدوث هذه الأمراض إلى تكون بروتينات بشكل غير طبيعى على شكل كتل أو ألياف فى المخ مما يثير رد فعل يؤدى إلى موت الخلايا العصبية.

وكانت الأبحاث السابقة تركز على الحد من تراكم البروتين غير الطبيعى فى المخ.

وعلى العكس من ذلك ارتكز منهج مجلس البحوث الطبية البريطانى أكثر على رد فعل المخ على التراكمات غير الطبيعية للبروتين، مستخدمة فى ذلك دواءً يحقن فى معدة الفئران. يعمل هذا الدواء على قلب مفتاح تشغيل الخلايا من حالة الخمول إلى حالة العمل لمنع موت الخلايا العصبية.

ويعتقد الباحثون أن هذه الدراسة تكشف من حيث المبدأ عن إمكانية تطوير حبة دواء تحمى المخ من أمراض الانتكاسات العصبية.