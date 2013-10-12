أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة الصيادلة تهدد بالتصعيد بسبب عدم تطبيق الكادر

Google+ Print
نقابة الصيادلة تهدد بالتصعيد بسبب عدم تطبيق الكادر نقابة الصيادلة تهدد بالتصعيد بسبب عدم تطبيق الكادر

قال الدكتور أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الجمعية العمومية الطارئة التى ستعقد فى 26 أكتوبر الجارى من المقرر أن تأخذ قرارات حازمة تعيد لمهنة الصيدلة هيبتها وكرامتها، مشيراً إلى أن كل الخيارات التصعيدية متاحة أمام الجمعية العمومية.

وأضاف عبيد، فى تصريحات صحفية، أن التصعيد ربما يكون خيار الصيادلة الأول، نظراً للوضع الحالى الذى تعانى منه كل قطاعات الصيدلة، وعدم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، مطالباً بتطبيق الكادر وإلغاء العهدة للصيادلة الحكوميين.

وأوضح عبيد، أنه رغم كل القرارات التى لم تنفذ لصالح الصيادلة نجد على النقيض تماماً القرارات التى تضر الصيادلة تنفذ فوراً، فمثلاً قرار الخصم من المنبع لصالح الضرائب، وهو القرار الذى نفذ من أول يوم لصدوره ومباشرة رغم الوضع الاقتصادى السيئ، كما أن الصيادلة الحكوميين هم الفئة الوحيدة الذين قلت رواتبهم بعد الثورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365