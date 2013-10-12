نقابة الصيادلة تهدد بالتصعيد بسبب عدم تطبيق الكادر

قال الدكتور أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الجمعية العمومية الطارئة التى ستعقد فى 26 أكتوبر الجارى من المقرر أن تأخذ قرارات حازمة تعيد لمهنة الصيدلة هيبتها وكرامتها، مشيراً إلى أن كل الخيارات التصعيدية متاحة أمام الجمعية العمومية.

وأضاف عبيد، فى تصريحات صحفية، أن التصعيد ربما يكون خيار الصيادلة الأول، نظراً للوضع الحالى الذى تعانى منه كل قطاعات الصيدلة، وعدم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، مطالباً بتطبيق الكادر وإلغاء العهدة للصيادلة الحكوميين.

وأوضح عبيد، أنه رغم كل القرارات التى لم تنفذ لصالح الصيادلة نجد على النقيض تماماً القرارات التى تضر الصيادلة تنفذ فوراً، فمثلاً قرار الخصم من المنبع لصالح الضرائب، وهو القرار الذى نفذ من أول يوم لصدوره ومباشرة رغم الوضع الاقتصادى السيئ، كما أن الصيادلة الحكوميين هم الفئة الوحيدة الذين قلت رواتبهم بعد الثورة.