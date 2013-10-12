خطة متكاملة بالجيزة لتأمين ساحات صلاة العيد تحسبا لنشوب اشتباكات

انتهت محافظة الجيزة من استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال الحصر الدقيق للعديد من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، ووضع خطة مشتركة بينها وبين مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور والدفاع المدنى لتأمين المصلين والساحات، تحسبا لوقوع أى اشتباكات تضر بالمواطنين، أو استغلال ساحات الصلاة فى أعمال سياسية وتخريبية.

وقال اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، نائب محافظ الجيزة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم الاكتفاء بصلاة عيد الأضحى هذا العام داخل مسجد مصطفى محمود، أسوة بما حدث فى عيد الفطر الماضى، وذلك نظرا للظروف الحالية، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع قيادات أمنية على أعلى مستوى لاختيار الأماكن، التى تصلح لإقامة شعائر صلاة العيد.