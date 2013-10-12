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8 عيادات طبية في خدمة 4500 كشاف

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8 عيادات طبية في خدمة 4500 كشاف 8 عيادات طبية في خدمة 4500 كشاف

    جهزت جمعية الكشافة العربية ثماني عيادات طبية في مكة المكرمة ومشعري منى وعرفات لتقديم الخدمة العلاجية والوقائية والتوعوية ل4500 كشاف وجوال وقائد يعملون في معسكرات الخدمة التي تقيمها الجمعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح الدكتور غانم سعد الغانم منسق العيادات الطبية بالمعسكرات أن العيادات تهدف إلى تعزيز صحة العاملين في معسكرات الخدمة العامة بالحج من قادة وجوالة وكشافة وعمال حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية الشاملة للمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات الوقائية والتوعوية لهم للارتقاء بالجوانب السلوكية.

وقال الغانم أن الكوادر الطبية المؤهلة تعمل على مراقبة بيئة المعسكرات والتغذية والمياه فيها ، وتقدم وفق جدول زمني محدد برامج توعوية تهتم بتنمية المعرفة الصحية لمنسوبي كل معسكر وتغيير سلوكهم إلى السلوك الصحي السليم للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

وأوضح الغانم ان المواضيع التي تقدم لهم تتعلق بالإسعافات الأولية ، والتغذية الصحية والوقائية من التسمم ، وعن ضربة الشمس والإجهاد الحراري، والنظافة الشخصية ونظافة بيئة المعسكر، والوقاية من الأمراض المعدية ، والأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتدخين والمخدرات ، والاحتياطات الصحية للعمل الميداني للكشافة بالحج.

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