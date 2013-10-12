تغطية الطرق البرية والمشاعر المقدسة ب7 طائرات و94 طياراً وطبيباً

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزية خدمات الإسعاف الجوي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مخصصة سبع طائرات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية يعمل عليها 94 كادراً منهم 17 طياراً و51 طبيباً وتسعة مرحلين و17 فني خدمات مساندة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للطيران الكابتن عبدالرحمن الخضيري إن عدد الحالات التي باشرها الإسعاف الجوي تجاوزت 10 إصابات خلال خمسة أيام، مبيناً أن خدمات الإسعاف الجوي وزعت بشكل مدروس لتغطي مختلف مناطق المملكة، ما مكنها من الحضور سريعاً عند الحاجة.

وأوضح الخضيري أن مناطق تغطية خدمات الإسعاف الجوي تشمل المدينة المنورة وجدة وعرفات ومنى والطرق البرية السريعة، مثل: طريق الساحل الذي يمتد على مسافة تصل إلى 180 كيلو مترا وطريق المدينة المنورة وطريق السيل وطريق الهجرة.

وعن خدمات الإسعاف الجوي المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، قال إن الخدمات تشمل تغطية نقطة تفويج الحجاج ونقل مصابي الحوادث التي ينتج عنها بتر أعضاء من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات التخصصية، من خلال التواصل مع غرف العمليات على رقم الإسعاف(997)، التي بدورها تتلقى المعلومات والبيانات المطلوبة للمصابين ومن ثم التنسيق بين الخدمات الطبية والإسعافية الأرضية وخدمات الإسعاف الجوي، بما يحقق الوصول للمصاب بوقت قياسي تقدم الخدمات الإسعافية المميزة، ضماناً لصحة وسلامة الحجاج منذ قدومهم لأرض المملكة وحتى مغادرتهم سالمين.