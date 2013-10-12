افتتاح معرض يوم البصر العالمي بتخصصي الملك خالد للعيون

افتتح الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى المعرض المصاحب لفعاليات يوم البصر العالمي يوم الخميس والذي نظمه قسم التوعية الصحية بالبهو الرئيسي بالمستشفى.

وتجول د. الطويرقي بالمعرض واطلع على شرح مفصل من قبل المشرفين على هذه الأقسام وزار الجناح الخاص بوزارة الصحة، وجناح الجمعية السعودية لطب العيون، وجمعية المكفوفين الخيرية (كفيف)، وجناح مركز بصيرتي للتدريب والتطوير، كما اطلع على الجناح المخصص للكشف المجاني للعين.

وأوضح د. الطويرقي في نهاية جولته بالمعرض أن المستشفى يحرص على تنفيذ الحملات التوعوية كل عام وما يصاحبها من إقامة معارض وأنشطة مختلفة وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المرضى والزوار، وتهدف إلى العناية بصحة العين والوقائية من الأمراض المسببة للعمى أو الإعاقة البصرية.

مبيناً بأنه تم اعتماد موضوع اليوم العالمي للبصر 2013م من قبل الوكالة الدولية لمكافحة العمى (IAPB) والذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمي، حيث تقرر أن يكون موضوع هذا العام هو "صحة العين للجميع"، والذي تم اختياره تماشياً مع موضوع خطة عمل منظمة الصحة العالمية الخاصة بتوقي العمى وضعف البصر الذين يمكن تجنبهما والتي سميت "الإتاحة الشاملة لرعاية صحة العين".

من جانبها أشارت مديرة قسم التوعية الصحية المكلفة ومنسقة فريق تعزيز الصحة بالمستشفى نهلة بنت حمزة السبكي أن إدارة المستشفى تحرص دوماً من خلال البرامج التعليمية والتوعوية السنوية على خلق الوعي بأهمية صحة العيون ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة البصرية بما يتماشى مع المبادرة الدولية في الرؤية 2020 "الحق في الإبصار" والتي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة العمى ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن المعرض شمل العديد من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت جميع فئات وشرائح المجتمع من المرضى والزوار والموظفين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على أهمية إجراء فحص العين بشكل دوري، وأمراض العيون الشائعة وكيفية علاجها والتدابير التي يجب اتخاذها للوقاية منها، كما أتيحت الفرصة لزوارالمعرض لإجراء فحص النظر وضغط العين الداخلي ومن ثم فحص العين من قبل عدد من الأطباء المتواجدين بالمعرض، وقد بلغ عدد الذين تم فحصهم ما يقارب 300 زائر.

وأكدت أن جمعية كفيف الخيرية شاركت بفعالية في أنشطة المعرض وذلك من خلال استعراض أهم الاحتياجات والأدوات والبرامج التأهيلية التي يتم تقديمها لضعاف وكفيفي البصر لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع كأعضاء فاعلين.

وأقيمت على هامش المعرض محاضرة توعوية للمرضى المنومين إضافة إلى قافلة توعوية متنقلة في أجنحة التنويم والعيادات الخارجية.

كما تم توزيع مطبوعات ومواد أخرى توعوية للمرضى وزوار المعرض إضافة لتقديم جوائز للفائزين من خلال مسابقات تثقيفية.

ومن ضمن الفعاليات اتاح المستشفى الاتصال المباشر بخدمة "طبيب على الهاتف" فيما يتعلق بأمراض ارتفاع ضغط العين "الجلوكوما" وطرق علاجها، حيث كان الدكتور نواف منور العنزي استشاري مشارك طب وجراحة العيون على الهاتف.