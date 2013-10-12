إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان لشهر ذي الحجة

بلغ إجمالي ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر ذي الحجة من هذا العام 1434ه، (1.190.474.895) ريالاً شملت (822.801) حالة ضمانية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي أن المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر ذي الحجة، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية. وبين أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (6514) حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (1673) حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وأفاد الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت. وأكد حرص ولاة الأمر على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (23.685) حالة ضمانية جديدة من المستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، والعجز الكلي، والأرامل، والعجز المؤقت، ومفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي البالغ عددها (97) مكتباً و(9) وحدات خدمات ضمانية.