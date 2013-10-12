تحديد "الخط الصفرى" للمنطقة منزوعة السلاح بين دولتى السودان قريبا

تبدأ اللجنة الأفريقية المختصة بتحديد الخط الصفرى المؤقت، فى المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بين دولتى السودان، تحديد الخط خلال الأيام القليلة القادمة، عبر مبادرة كان قد تبناها من قبل رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكى.

وكشف مقرر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة مع الجنوب، الدكتور المعز فاروق، فى تصريح -لشبكة الشروق السودانية مساء اليوم. الجمعة- عن تقرير سيقدمه قريبا قائد قوات "اليونيسفا" لحفظ السلام، للجنة الأمنية المشتركة، لتقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، حول قضية حماية الحدود.

وأكد المعز أن الدولتين اتفقتا على عدم وجود أية قوات معارضة على طول الحدود فى الاجتماع الرابع للجنة الأمنية بين البلدين، مشيرا إلى أنه بعد عقد أكثر من أربعة اجتماعات للجنة الأمنية المشتركة، بدأت هناك مؤشرات قوية لتطبيع حقيقى للعلاقات بين الخرطوم وجوبا.

وأضاف أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا "بجوبا" بين وزيرى داخلية البلدين، أصدر قرارات بفتح أربعة معابر، ستساهم فى دفع حركة التجارة بين الدولتين.

وقال مقرر اللجنة الأمنية المشتركة مع جنوب السودان، إن هناك 182 سلعة سيتم تصديرها من السودان إلى دولة الجنوب، من شأنها إنعاش حدود البلدين باعتبار أن هناك أكثر من ثلثى المواطنين بالجنوب موجودون على الحدود.