الائتلاف السورى يؤكد إثر تقرير رايتس ووتش "إدانته الكاملة لكل الخروقات"

أكد الائتلاف الوطنى السورى المعارض "إدانته الكاملة لأى خرق يطال قواعد القانون الدولى الإنساني"، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة، تقريراً اتهمت فيه مقاتلين متطرفين بإعدام 67 شخصاً ميدانياً وخطف 200 آخرين فى قرى علوية فى سوريا مطلع أغسطس.

وقال الائتلاف فى بيان إنه "يؤكد إدانته الكاملة لأى خرق يطال قواعد القانون الدولى الإنسانى، أياً تكن الجهة التى ترتكب تلك الخروقات، ويشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير المقدمة بهذا الشأن، وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش".

وقتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 67 مدنياً تم إعدامهم ميدانياً، وخطف 200 آخرون فى قرى علوية بسوريا على أيدى مجموعات متطرفة ومقاتلى المعارضة المسلحة فى الرابع من أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية التى اكدت، أنها الجرائم الأكبر التى اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون فى سوريا منذ بدء النزاع قبل أكثر من سنتين.

وأضاف الائتلاف فى بيانه أنه "لن يتهاون مع مرتكبى الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".

وآخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش، إغفالها فى التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التى تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السورى الحر من أجل فرض الأمن وسيادة القانون" فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدًا أن هذه "الجهود نجحت فى غالبية" هذه المناطق.