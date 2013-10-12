تكتل عون يدعو لانتخاب رئيس مسيحى قوى ويرفض التمديد لسليمان

دعا تكتل "التغيير والإصلاح" فى البرلمان اللبنانى، والذى يتزعمه العماد ميشال عون إلى انتخاب رئيس مسيحى قوى وعدم توسع موجة التمديد لتشمل الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وأعرب التكتل عقب اجتماع مطول له أمس عن حرصه على عدم إبقاء حال الشلل الحكومى، ولكنه قال إن هذا لا يلغى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة على أساس التمثيل النسبى للتكتل.

ولفت إلى أن موضوع استخراج النفط والغاز هو من أبرز الأولويات التى تبرر انعقاد مجلس الوزراء.

وأشار التكتل إلى ضرورة إقرار قانون انتخاب يحقق تمثيلاً فعلياً لمكونات الشعب اللبنانى.

وقرر تكتل "التغيير والإصلاح" تأليف مجموعات عمل نيابية لدراسة ومتابعة الملفات الحساسة لمقاربتها وإيجاد الحلول المطلوبة لها.

كما قرر فصل العمل النيابى التشريعى عن السياسة بمفهومها الشامل وبتحالفاتها وشددنا على أهمية العمل الحكومى.