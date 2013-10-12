نائب لبنانى يستنكر اعتداء منطقة علوية على أخرى سنية بطرابلس

استنكر النائب اللبنانى محمد كبارة عضو كتلة "المستقبل" البنانية، ما وصفه بالاعتداءات المسلحة التى طالت أهلنا الآمنين فى التبانة (منطقة سنية) ومحيطها من مسلحى ثكنة الأسد فى جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية)، على خلفية توقيف شخص مطلوب من قبل الأجهزة الأمنية".

واعتبر كبارة فى تصريح صحفى له مساء أمس أن هذا الأمر "استمرار للتعدى الصارخ على طرابلس وعلى كرامتها"، وطالب "المسئولين المعنيين بدءا من رئيسى الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية والضباط المعنيين، باتخاذ كل التدابير التى من شأنها أن تحمى أهلنا ومدينتنا".

وتساءل: "أين الأجهزة الأمنية لتردع هذه التصرفات الهمجية واللامسئولة، والتى تدل بما لا يدعو للشك بأن أهلنا فى التبانة هم المعتدى عليهم دائما، وهم الذين يتعرضون للاستفزازات ولأعمال القنص والترهيب، وهذا ما لا يجوز استمراره، ولا نقبل به وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فى هذا الإطار".

ودعا أهل التبانة إلى أن يتركوا معالجة الأمور للجيش اللبنانى وحده، وألا ينجروا إلى فتنة تريدها "ثكنة الأسد" فى جبل محسن، خصوصا قبيل عيد الأضحى المبارك لضرب اقتصاد المدينة أولا، وتشويه صورتها ثانيا.