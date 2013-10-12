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وزارة الشباب تقرر صرف 360 ألف جنيه لتنمية مراكز شمال سيناء

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وزارة الشباب تقرر صرف 360 ألف جنيه لتنمية مراكز شمال سيناء وزارة الشباب تقرر صرف 360 ألف جنيه لتنمية مراكز شمال سيناء

قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة لدعم وتطوير مراكز الشباب بمنطقة وسط شمال سيناء والمنطقة الحدودية، والبالغ عددها 36 مركز شباب بإدارات شباب رفح، ونخل، والشيخ زويد، والحسنة، وبئر العبد، من خلال دعمها مالياً بمبلغ 360 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل مركز شباب، لتكثيف الأنشطة والبرامج الشبابية بتلك المراكز، علاوة على الدعم الذى تم صرفه لتلك المراكز ضمن دعم جميع مراكز الشباب بواقع 8 آلاف جنيه لكل مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وتتضمن خطة الوزارة حسب بيان أصدرته الوزارة أمس الجمعة رفع كفاءة الجهاز التنفيذى لمراكز الشباب من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة لمديرى مراكز الشباب، يشارك فيها كمرحلة أولى 72 شابا وفتاة من 36 مركز شباب بواقع 2 من كل مركز شباب.

وكان خالد تليمة نائب وزير الشباب قد عقد اجتماع مع الشباب وممثلين عن مختلف القبائل من مناطق وسط سيناء والمنطقة الحدودية لبحث مطالبهم وتطلعاتهم فى مجالات التنمية الشبابية ورفع كفاءة مختلف مراكز الشباب وتكثيف الأنشطة بها وخاصة خلال الفترة الحالية.

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