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أسامة خليل: يحث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين

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أسامة خليل: يحث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين أسامة خليل: يحث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين

طالب الكابتن أسامة خليل، سفير النوايا الحسنة لصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات ونجم المصرى ونادى الإسماعيلى سابقاً، الشباب بممارسة الرياضة لأهميتها فى القضاء على التدخين وإدمان المخدرات، ودورها وأهميتها فى الحفاظ على جسم الإنسان، وتمتعه بصحة جيدة ولياقة ومظهر خارجى مناسب.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته بالملتقى الشبابى بنزول الشباب لمكافحة الإدمان والمخدرات بأبو قير بالإسكندرية، أمس الجمعة، الذى يشارك به 6 محافظات، أنه تم تكريم وتوزيع الجوائز على الشباب الحاضرين خلال مشاركتهم للمؤتمر الذى عقد لمدة ثلاث أيام وبرعاية وزارة الشباب والممثل عنها عمر عثمان ممثل وزارة الشباب بالإسكندرية، وصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر هو حث الشباب على ممارسة الرياضة والإقلاع عن الإدمان.

وأوضح خليل، أنه تم توجيه الشباب فى ختام المؤتمر إلى ضرورة توعية المواطنين، خاصة الشباب بأهمية الإقلاع عن التدخين والمخدرات ومحاولة جذب الشباب لممارسة الرياضة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أهمية هذه المسئولية الكبرى التى سيتولونها فى إمداد المواطنين بالمعلومات العلمية التى تساعدهم فى التخلص من الإدمان.

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مصر 365

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