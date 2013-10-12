لافروف: تأخير انعقاد «جنيف 2» يعزز إدارة (المتطرفين) للمشهد السوري

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس إن بلاده ستواصل جهودها لعقد مؤتمر "جنيف 2" بشأن سورية في أقرب وقت ممكن، رغم عدم تمكن فصائل المعارضة السورية من تحقيق الوحدة فيما بينها.

وبحسب وكالة أنباء "ايتار تاس" الروسية، قال لافروف "أجرينا محادثات مفصلة في هذا الشأن مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري،" مضيفا أنه من المهم بمكان "عقد الملتقى ، الذي تحدثنا عنه شهورا طويلة بالفعل ، في أقرب وقت ممكن". وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه كلما تأخر إطلاق العملية السياسية ، تزايدت فرص "إدارة (المتطرفين) للمشهد" في سورية".