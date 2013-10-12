عباس: لا تنازل عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن لا تنازل عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولوح بالذهاب لمنظمات الأمم المتحدة حال أخلت إسرائيل بتفاهمات إطلاق سراح الأسرى. وقال عباس في مقابلة ضمن برنامج 'حكي على المكشوف' بثتها فضائية فلسطين، وقناة الفلسطينية، في وقت متأخر مساء أمس الأول "لن نتنازل عن حدود 1967 كحدود لدولتنا الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة لها"، مؤكداً أن المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "قائمة على مبدأ حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع إمكانية دراسة تبادل نسبة محدودة جدا بالقيمة والمثل للأراضي، والدولة اليهودية ليست شأننا".

وأشار إلى موافقة القيادة الفلسطينية على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الافراج عن أسرى ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 104 أسرى، محذراً إسرائيل من الإخلال بالاتفاق الذي ينفذ من خلال الافراج عن 26 اسيرا كل ثلاثة أشهر.

وقال "إذا اخل الجانب الاسرائيلي بالتنفيذ، فهذا يلغي الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية، وأن المفاوضات ستبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهي تسعة أشهر".

ورأى عباس أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس هي العاصمة الابدية لدولة إسرائيل، وإصراره على اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، "يدل على أنه لا يريد استمرار المفاوضات".

وقال أنه في حال التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل سيعرض على الاستفتاء العام، "فالشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده هو الذي يقرر قبوله أو رفضه".

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن "عدم وجود دعم مادي للقدس، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية، ودعوة البعض لعدم زيارة القدس، يضر بصمود أبناء شعبنا في القدس".

وحذر من خطورة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية قائلاً "هذا قد ينسف كل شيء في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، وقد حذرنا الجانب الإسرائيلي والأميركي، ونحن الآن بصدد التفكير بالذهاب إلى مجلس الأمن".

وتوجه إلى الشعب الإسرائيلي، بقوله "اذا كنتم تريدون السلام فأعطونا حقنا بإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967.

على صعيد أخر، ذكر تقرير اخباري ان قوات الامن الاسرائيلية اعتقلت صباح أمس 5 فلسطينيين للاشتباه بقيامهم بقتل الكولونيل احتياط بالجيش الاسرائيلي ساريا عوفر خارج منزله في شمال وادي الاردن الليلة قبل الماضية .

وترجح قوات الامن ان تكون عملية القتل قد ارتكبت على خلفية التطرف الا انها تحقق في اتجاهات اخرى ايضا ، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية أمس.

ولاتزال قوات من جيش الدقاع تقوم باعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن اشخاص اخرين يشتبه في ضلوعهم بالحادث .

كان الكولونيل احتياط عوفر قد لقي حتفه وأصيبت زوجته في هجوم نفذه فلسطينيان امام منزلهما في مستوطنة بروش هابيكعا شمال وادي الاردن.

واضافت الاذاعة إن الفلسطينيين اعتديا على الرجل وزوجته بفؤوس وقضبان حديدية.

وقد لحقت بالزوجة إصابات أثناء محاولة الهرب حيث سقطت على أسلاك شائكة.