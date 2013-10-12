المرحلة الأولى من تصعيد ضيوف الرحمن إلى منى لقضاء يوم التروية تبدأ.. اليوم

المشاعر المقدسة - تركي السويهري وهاني اللحياني وجمعان الكناني

تبدأ في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وسط استعدادات متكاملة واستنفار من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن التي أتمت استعداداتها.

ورصدت "الرياض" في جولة ميدانية اكتمال مشعر منى وقد تحول إلى مدينة عصرية ربطت بشبكة مواصلات وبشبكة اتصالات وخدمات صحية تمثلت في مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية.

ومن جهتها قامت مؤسسات الطوافة ومن خلال مكاتبها الميدانية والمعنية بخدمة الحجاج بتقديم الخدمات المباشرة بضيوف الرحمن بوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ خطط التصعيد من مكة المكرمة الى المشاعر المقدسة ومن خلال تأمين حافلات النقل التابعة للنقابة السيارات والتي من خلالها تتم عملية تصعيد الحجاج الى مشعر منى وفق آلية تضمن وصول جميع حجاج بيت الله الذين يريدون المبيت بمنى بكل يسر وسهولة ودون حدوث أي تأخير كما تم تدعيم الحافلات بمرشدين تم اختيارهم بعناية وهم على دراية كاملة بكافة الطرق والمواقع الخاصة بمساكن الحجاج في مشعر منى وعرفات ومن شأنهم الإسهام بشكل مباشر في توفير أقصى سبل الراحة لضيوف الرحمن من خلال إيصالهم إلى مخيماتهم وإلى إسكانهم بأسرع وقت ممكن.