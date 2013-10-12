كيري يلتقي الفيصل والابراهيمي في طريق عودته بعد جولته الاسيوية

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، أن جون كيري سيلتقي المبعوث الدولي الخاص بالملف السوري الاخضر الابراهيمي في لندن غدا الاحد، ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في باريس بعد غد الاثنين وذلك في طريق عودته من جولته الاسيوية التي استغرقت عدة ايام.

> ووصفت نائبة المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف، المحادثات القادمة بالمهمة من أجل الدفع بعقد مؤتمر “جنيف 2″، مشيرة الى ان المباحثات مع وزير الخارجية السعودي ستتناول عدة قضايا ملحة.

> وأشارت المسئولة الامريكية إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مرتبطتان بعلاقات شراكة وثيقة إزاء كافة القضايا.

> وأضافت ان الجانبين يسعيان لمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية وعودة الاستقرار والامن في سوريا.

> وقالت إن الطرفين على تواصل دائم لمناقشة هذه القضايا، وقد رفضت المتحدثة الامريكية التعليق على سؤال ما اذا ستتطرق مباحثات كيري والفيصل الى الوضع في مصر.

أ ش أ