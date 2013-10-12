القوى السياسية بالسويس تطالب بخفض ساعات الحظر فى العيد

أرسلت القوى السياسية بالسويس وممثلون عن أحزاب التجمع والوفد والناصرى طلبات إلى رئاسة الوزراء تطالب من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزارة الدفاع تقليص عدد ساعات الحظر أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الطلبات التى تم إرسالها بفاكسات رسمية وعبر إيميلات رئاسة الوزراء مطالبة الأحزاب من رئاسة الوزراء تقليص الحظر ابتداء من يوم الاثنين القادم حتى يوم الجمعة وانتهاء العيد.

وأوضحت أن رابع أيام العيد سيكون يوم الجمعة الذى يبدأ فيه الحظر من الساعة 7 مساء وهو ما سيجعل المواطنون يشعرون بضيق خاصة وأن الأعياد هى الفرصة التى تتجمع فيها الأسر المصرية فى المنتزهات العامة والسينمات، مطالبين الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى خلال العيد للمواطن.