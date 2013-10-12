أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القوى السياسية بالسويس تطالب بخفض ساعات الحظر فى العيد

Google+ Print
القوى السياسية بالسويس تطالب بخفض ساعات الحظر فى العيد القوى السياسية بالسويس تطالب بخفض ساعات الحظر فى العيد

أرسلت القوى السياسية بالسويس وممثلون عن أحزاب التجمع والوفد والناصرى طلبات إلى رئاسة الوزراء تطالب من الدكتور حازم الببلاوى رئيس بالتنسيق مع وزارة الدفاع تقليص عدد ساعات الحظر أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الطلبات التى تم إرسالها بفاكسات رسمية وعبر إيميلات رئاسة الوزراء مطالبة الأحزاب من رئاسة الوزراء تقليص الحظر ابتداء من يوم الاثنين القادم حتى يوم الجمعة وانتهاء العيد.

وأوضحت أن رابع أيام العيد سيكون يوم الجمعة الذى يبدأ فيه الحظر من الساعة 7 مساء وهو ما سيجعل المواطنون يشعرون بضيق خاصة وأن الأعياد هى الفرصة التى تتجمع فيها الأسر المصرية فى المنتزهات العامة والسينمات، مطالبين الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى خلال العيد للمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج