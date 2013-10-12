منظمة العفو الدولية تنتقد مشروع قانون لحظر دخول المثليين جنسياً بدول الخليج

دعت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، دول مجلس التعاون الخليجى إلى العدول عن فكرة إخضاع الوافدين لفحوصات طبية ترمى إلى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين من بينهم من الإقامة فى هذه الدول.

وقالت المنظمة غير الحكومية فى بيان، إن هذا المشروع “المشين” يقضى بإخضاع بعض من الوافدين إلى فحوصات طبية إلزامية تكشف الهوية الجنسية للوافد، ويمنع على أساسها المثليون والمتحولون جنسياً من الحصول على إقامة فى هذه الدول.

وهذا المشروع الذى كشف عنه فى 7 أكتوبر مدير إدارة الصحة العامة فى الكويت يوسف مندكار يفترض أن يدرسه ممثلون عن دول مجلس التعاون خلال اجتماع فى عمان فى 11 نوفمبر، كما أضافت المنظمة الحقوقية، مشيرة إلى أن المشروع “مشين ويجب التخلى عنه”.

وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر فى البيان إن “هذا الاقتراح لن يؤدى إلا إلى مزيد من وصم أولئك الذين يعانون أصلا من مستويات مرتفعة جداً من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسى الحقيقى أو المتصور”.

ودعا لوثر السلطات الكويتية إلى السهر على عدم تعرض الأشخاص لمضايقات أو سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه، كما دعاها إلى “إلغاء القوانين التى تجرم العلاقات الجنسية التى تتم بالتوافق بين بالغين”.