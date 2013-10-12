إيطاليا تخطف تعادل ' درامي قاتل ' من الدنمارك

خطفت إيطاليا تعادلا مثيرا اليوم في الثوان الاخيرة امام مضيفتها الدنمارك بهدفين لكل منهما، ليشتعل الصراع على إحدى بطاقات الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

تقدم بابلو أوسفالدو مهاجم ساوثامبتون الإنجليزي للأتزوري (ق28)، قبل أن يقلب الطاولة نيكلاس بينتنر مهاجم أرسنال الإنجليزي حين تعادل للدنمارك (ق45) وتقدم بهدف ثان (ق79)، غير أن البرتو أكويلاني نجم فيورنتينا خطف التعادل القاتل في الدقيقة الاخيرة.

ففي الجولة التاسعة من المجموعة الثانية من تصفيات القارة العجوز، رفعت إيطاليا، التي ضمنت التأهل للمونديال في وقت سابق، رصيدها الى 21 نقطة على القمة منفردة.

فيما نالت الدنمارك النقطة 13 في المرتبة الثالثة بفارق الاهداف عن بلغاريا الوصيفة، فيما تملك التشيك وأرمينيا 12 نقطة.

وأصبحت كل الاحتمالات واردة لانتزاع بطاقة الملحق في الجولة العاشرة والاخيرة.

وخسرت بلغاريا في وقت سابق خارج قواعدها امام أرمينيا 1-2 لتضيع على نفسها فرصة الانفراد بالمركز الثاني.