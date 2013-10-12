أوكرانيا تضغط على إنجلترا وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال

حققت أوكرانيا اليوم فوزا ثمينا على المنتخب البولندي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، لتتصدر مجموعتها وتضغط على إنجلترا ومونتنجرو في منافسات التأهل للمونديال.

أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم أندريه يارمولنكو في الدقيقة 64 من اللقاء، ليقرب منتخب بلاده من التأهل إلى نهائيات البطولة الأهم في عالم كرة القدم.

وبهذه النتيجة تتصدر أوكرانيا المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة، وتليها إنجلترا برصيد 16 نقطة ثم مونتنجرو بـ15 نقطة، وتجمعهما الآن مباراة مصيرية تحدد بشكل كبير الترتيب في المجموعة.

أما بولندا فتبتعد عن المنافسات تماما برصيد 13 نقطة في المركز الرابع قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.