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روسيا تسحق لوكسمبورج برباعية وتشدد الخناق على البرتغال

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روسيا تسحق لوكسمبورج برباعية وتشدد الخناق على البرتغال روسيا تسحق لوكسمبورج برباعية وتشدد الخناق على البرتغال

حافظت روسيا على صدارة المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 بعد فوزها الكبير خارج الديار اليوم على لوكسمبورج برباعية نظيفة.

ففي الجولة التاسعة وقبل الاخيرة من المجموعة، وضع "الدب الروسي" يدا على البطاقة المباشرة المؤهلة لكأس العالم بعد الحصول على النقطة 21.

وتقام حاليا مباراة تجمع البرتغال، الوصيفة بـ17 نقطة، مع إسرائيل.

جاءت الرباعية الروسية عبر ساميدوف وفايزولين وجلوشاكوف وكيرجاكوف (ق9 و39 45 و73).

وفي حال فوز البرتغال، سيرجأ حسم المتأهل مباشرة للمونديال والمتأهل للملحق الى الجولة الاخيرة، حيث ستحل روسيا ضيفة على اذربيجان، فيما تستقبل البرتغال لوكسمبورج.

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