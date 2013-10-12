اليونان تؤجل افراح البوسنة للمونديال للجولة الاخيرة

القاهرة، (إفي): أخّر فوز منتخب اليونان على ضيفه السلوفاكي اليوم فرحة تأهل البوسنة والهرسك للمرة الأولى في التاريخ إلى مونديال البرازيل 2014.

ففي الجولة التاسعة من المجموعة السابعة، نجح "أحفاد الإغريق" في الفوز على أرضهم بهدف وحيد جاء من نيران صديقة سجله سكرتل بالخطأ في مرماه (ق44).

وكان المنتخب البوسني يترقب تعثر اليونان بالتعادل أو الهزيمة لتنطلق افراح الصعود لكأس العالم.

وتتصدر البوسنة الآن المجموعة بـ22 نقطة بفارق الاهداف عن اليونان، وسيتأجل الحسم إلى الجولة الاخيرة، وفيها تحل البوسنة ضيفة على ليتوانيا، وتستقبل اليونان سلوفاكيا على أرضها.

ويتأهل المتصدر إلى المونديال مباشرة، فيما يخوض الوصيف ملحقا مع أفضل ثواني.

وتملك البوسنة الأفضلية في فارق الاهداف، كما أنها تتفوق في المواجهات المباشرة بالتعادل سلبيا في أثينا والفوز بعقر دارها 3-1.