ألمانيا مباشرة الى المونديال..والسويد الى الملحق

القاهرة، (إفي): تأهل منتخب ألمانيا رسميا الى نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل ببطاقة مباشرة عقب فوزه اليوم على ضيفه أيرلندا بثلاثية نظيفة، فيما أجبرت السويد على خوض الملحق بعد التغلب على النمسا 2-1.

ففي الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة، رفع المانشافت رصيده الى 25 نقطة في القمة منفردا، بينما نال رفاق زلاتان إبراهيموفيتش النقطة 20 قبل جولة واحدة على الختام.

سجل لمنتخب الماكينات سامي خضيرة لاعب ريال مدريد الإسباني، وأندري شورله لاعب تشيلسي الإنجليزي، ومسعود أوزيل نجم أرسنال (ق12 و58 و90).

أما السويد فحولت تأخرها بعقر دارها بهدف مارتن هارنيك (ق29) الى فوز بثنائية مارتن أولسن وإبراهيموفيتش (ق56 و86).