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بالفيديو .. فان بيرسي الهداف التاريخي لهولندا في فوزها بـ8 أهداف على المجر

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بالفيديو .. فان بيرسي الهداف التاريخي لهولندا في فوزها بـ8 أهداف على المجر بالفيديو .. فان بيرسي الهداف التاريخي لهولندا في فوزها بـ8 أهداف على المجر

أصبح روبين فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا بعد أن سجل هاتريك في شباك المجر في فوز الطواحين بثمانية أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما يوم الجمعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وأصبح فان بيرسي يمتلك 41 هدفا مع منتخب هولندا متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله باتريك كلويفرت برصيد 40 هدفا.

وتقدم فان بيرسي في الدقيقة 16 قبل أن يضيف ستروتمان الهدف الثاني في الدقيقة 25 وتبعه جيرمان لينز بالثالث في الدقيقة 38 واختتم فان بيرسي الشوط الأول أهداف الشوط الأول بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قلص سودزاك النتيجة للمجر من ضربة جزاء في الدقيقة 47 قبل أن يضيف فان بيرسي الهدف الخامس والثالث له في الدقيقة 53 وتكفل ديفيسكري مدافع المجر بإحراز الهدف السادس لهولندا بالخطأ في مرماه، وسجل فان دير فارت وأرين روبين الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 86 و90 من عمر المباراة.

وكانت هولندا قد تأهلت رسميا للمونديال في الجولة الماضية بعد أن ضمنت صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الماضية .. بتلك النتيجة ارتفع رصيد هولندا إلى 25 نقطة محققة 8 انتصارات وتعادل وحيد دون أن تتلقى أي خسارة خلال التصفيات.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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