مضغ العلكة وأكل الحلويات والمثلجات يضاعف من شدة الصداع

نوبات الصداع هى عبارة عن ألم شديد فى الجبهة أو قرب العينين أو مؤخرة الرأس، ويصاحبه بعض الألم كالغثيان والقىء واضطرب الرؤية والمزاج.

قال د.غريب فاوى أستاذ المخ والأعصاب، إن أسباب الصداع متعددة، ومنها: ارتفاع ضغط الدم، التوتر والقلق، التعرض إلى أزمات نفسية، هذا إلى جانب اضطرابات العين من خلال الجلوس أمام الأجهزة الحاسوبية لفترات طويلة والذى يسبب احمرارا ودموعا بالعين، وضعف النظر أو قصره.

وأشار إلى أنه بمجرد علاج ضعف البصر يرحل الصداع، هذا إلى جانب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية وخاصة عند الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى اضطرابات النوم والسهر، بجانب مشاكل الأسنان وصداع ما قبل الحيض والزكام، علاوة على الإرهاق والجوع، إضافة إلى قلة التغذية وعدم الانتظام فى تناول الوجبات بشكل جيد وتناول المشروبات المنبهة بشكل مفرط.

وأوضح فاوى أن العلاج المبدئى يتم من خلال فحص العينين للتعرف على وجود أى خلل فى البصر، بالإضافة إلى عمل حمام دافئ أو وضع كمادات دافئة عل مؤخرة الرأس لتسحب الحرارة وتخلص من الصداع، إلى جانب شرب كوب ماء دافئ ببطء وليس باردا، لأن ماء الثلج يزيد من الصداع.

ونصح بتجنب التعرض لفترات طويلة للحاسوب، أو التلفاز، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وتجنب عوامل التوتر والقلق، بجانب وضع قطعة مبللة بالماء البارد على العينين والجلوس فى مكان هادئ حتى زوال الصداع، إضافة إلى المشروبات العشبية كالينسون والشاى بالنعناع، والابتعاد عن الحلويات التى تحتوى على الألوان الصناعية أو السكر الصناعى أو المواد الحافظة، مع تناول مكملات الكالسيوم والماغنيسيوم الغذائية.

وتجنب مضغ العلكة أو" اللبان" لأنه يزيد من شدة الصداع، وكذلك العصائر المثلجة والأيس كريم، والملح والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.