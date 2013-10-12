تطعيمات الأطفال تتعرض للتلف فى حال عدم اتباع التعليمات اللازمة لحفظها

قد لا يعرف البعض أن تطعيمات الأطفال لابد أن تحفظ فى درجة حرارة معينة، وإلا قد تتعرض للتلف.

أكد الدكتور عمرو عباسى أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والذى ألقى محاضرة خلال المؤتمر الأول لمستشفى البترول بالإسكندرية عن الأخطاء الشائعة والتى يمكن تلافيها عند تطعيم الأطفال، قائلا إن حفظ التطعيمات يجب أن يكون فى درجات حرارة ما بين 2: 8 درجة مئوية فيما عدا طعم نقط شلل الأطفال، والذى يعطى بالفم ويجب حفظه فى درجة حرارة – 20، حيث إن تاريخ الانتهاء محدد عندما يكون محفوظ فى درجة حرارة 20 درجة تحت الصفر، أى فى درجة التجمد وعليه فإنه فى مراكز تطعيم الأطفال يجب استخدام الطعم لمجموعة من الأطفال فورا خلال ساعات من استخراجه من الثلاجة ويفضل التطعيم الفورى لمجموعة من الأطفال معا، حتى لا يتعرض التطعيم للتلف.

وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تقوم بدعم نقط شلل الأطفال بلاصقة مخصصة تبين عما إذا كان هذا الطعم قد تعرض منذ إنتاجه خارج مصر وحتى وصوله إلى الطبيب لأى حرارة عالية تسبب فساده من عدمه، وهذا اللاصق يتغير لونه بمجرد تعرض التطعيم لحرارة عالية تؤدى إلى فساده.

وأضاف أن تجميد بعض أنواع من التطعيمات يؤدى إلى فسادها لذلك لابد من تحرى الدقة عند استخدام التطعيمات الخاصة بالأطفال، ووضعها فى الثلاجة واتباع الإرشادات اللازمة لحفظ التطعيمات فى ثلاجات خاصة وليس أى ثلاجة.

وأكد أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" قد وضعت شكلا معينا وثلاجة لها مواصفات خاصة وترمومترات معينة داخلية وخارجية لحفظها بمواصفاتها وشروطها التى وضعت لها وأن هناك بعض الطعوم تتأثر بالضوء وخاصة الشمس والنيون.

كما أن مذيب بعض الطعوم يجب أن يحفظ مع التطعيم فى الثلاجة وليس خارجها مطلقا وخاصة فى الأجواء الحارة، ويمكن إعطاء أكثر من طعم فيروسى فى يوم واحد ولكن إذا كان هناك فارق بينهما، فيجب أن يكون فارق لمدة شهر ويمكن إعطاء التطعيم الفيروسى مع البكتيرى.