أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أمن بورسعيد يلقي القبض علي مسجل خطر من سيناء

  • 8
Google+ Print
أمن بورسعيد يلقي القبض علي مسجل خطر من سيناء أمن بورسعيد يلقي القبض علي مسجل خطر من سيناء

تمكنت مدرية أمن بورسعيد من القبض علي شخص وصفته انه من الخطرين علي الأمن العام في سيناء و المطلوب في قضيتين حرق عمد و حيازة سلاح ناري .

و كانت تعليمات اللواء سيد جاد الحق امن بورسعيد بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية المتاخمة لشمال سيناء ،و فى إطار الجهود التى تبذلها المديرية لتشديد الرقابة على المعديات و المعابر ة فى ظل الظروف التى تواجهها تلك المنطقة من عمليات إرهابية.
> وتمكن ضباط فرع البحث الجنائي ببور فؤاد بأحد الاكمنة من ضبط المدعو  حسين .ح   و الشهير ” الوحش ” ــ 25 سنه ــ عاطل ـ مقيم بالوظه – شمال سيناء والمطلوب ضبطه واحضاره فى عدد من القضايا منها القضية رقم 111 جنح شرق التفريعة لسنة 2013  حريق عمد  و القضية رقم 109 جنايات شرق التفريعة لسنة 2013  سلاح نارى ).

وقد امر مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة وسط إجراءات امنية مشددة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا