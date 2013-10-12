أمن بورسعيد يلقي القبض علي مسجل خطر من سيناء

تمكنت مدرية أمن بورسعيد من القبض علي شخص وصفته انه من الخطرين علي الأمن العام في سيناء و المطلوب في قضيتين حرق عمد و حيازة سلاح ناري .

و كانت تعليمات اللواء سيد جاد الحق امن بورسعيد بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية المتاخمة لشمال سيناء ،و فى إطار الجهود التى تبذلها المديرية لتشديد الرقابة على المعديات و المعابر ة فى ظل الظروف التى تواجهها تلك المنطقة من عمليات إرهابية.

> وتمكن ضباط فرع البحث الجنائي ببور فؤاد بأحد الاكمنة من ضبط المدعو حسين .ح و الشهير ” الوحش ” ــ 25 سنه ــ عاطل ـ مقيم بالوظه – شمال سيناء والمطلوب ضبطه واحضاره فى عدد من القضايا منها القضية رقم 111 جنح شرق التفريعة لسنة 2013 حريق عمد و القضية رقم 109 جنايات شرق التفريعة لسنة 2013 سلاح نارى ).

وقد امر مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة وسط إجراءات امنية مشددة .