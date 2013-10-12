الإبراهيم لمروّجي الإشاعات: اتقوا الله في الكويت

| كتب علي العلاس |

> اعتبر وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، ما يتداول بشأن مشروع مدخل الجابرية في وسائل التواصل الاجتماعي «بعيداً عن المنطق»، مشيراً إلى أن «كلفة المشروع لم تتجاوز المليون دينار، وليس كما قيل 850 مليون دينار».> وقال الإبراهيم، في تصريح صحافي لدى عودته من مؤتمر المياه الذي أقيم في بودابست بالمجر، «إذا كان مدخل ومخرج يكلفان 850 مليون دينار، فإن كلفة مشروع جمال عبدالناصر ستصل إلى 50 ملياراً، فهل هذا أمر يقبله عقل أو منطق؟».> وتمنى الإبراهيم، «من مروج مثل هذه الإشاعات، التي لا نعلم مصدرها، أن يتقي الله في الكويت، وألا يشكك في جهد إخوانهم الذين يعملون بإخلاص من أجل الوطن».> وفي ما يتعلق بمشروع جسر اليرموك القائم حالياً، قال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهبم، إن «وزارة الأشغال تنتظر رد ديوان المحاسبة بخصوص بناء حواجز او ساتر بعد تقدم أصحاب السكن المجاور بطلب عمل ساتر لعدم الكشف والاطلاع على بيوتهم، وبعد ذلك سيطلب من وزارة الداخلية تشغيله باعتبارها الجهة المعنية بذلك، أما نحن فجهة تنفيذية نعمل ما يطلب منا».