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الأزهري يرد على الظواهري: مصر بلد مسلم معتز بدينه.. ولا يوجد جهاد بين المسلمين وبعضهم

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الأزهري يرد على الظواهري: مصر بلد مسلم معتز بدينه.. ولا يوجد جهاد بين المسلمين وبعضهم الأزهري يرد على الظواهري: مصر بلد مسلم معتز بدينه.. ولا يوجد جهاد بين المسلمين وبعضهم
من يرفع شعارات سياسية أثناء أدائه فريضة الحج فهو آثم

كتب : محمد عاشور منذ 31 دقيقة

استنكر الشيخ أسامة الأزهري، ما قاله أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، ومطالبته للجهاديين في سيناء بالجهاد ضد الجيش المصري ودولة ، التي وصفها بـ"العلمانية"، واصفا ما ذكره "الظواهري" بـ"الخرافات".

وقال الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان، أن مصر بلد مسلم معتز بدينه وليست دولة كافرة ولا ملحدة، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف وهو أكبر مؤسسة علمية إسلامية في العالم موجود على أرض مصر.

وأكد الأزهري، أنه لا يوجد ما يسمى بجهاد مسلم ضد مسلم، موضحا أن آخر جهاد للمصريين كان في حرب أكتوبر سنة 73.

من ناحية أخرى، أكد الأزهري أن من يرفع أي شعار سياسي أثناء أداء فريضة الحج آثم، مشددا على أنه يجب نسيان الخلافات والخصومات أثناء التواجد في تلك الأماكن المقدسة.

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