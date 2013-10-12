كوسة فى تدريب وتحكيم الـ intel بالفيوم والطلبة يطالبون وزير التربية والتعليم بمحاسبة المسئول

قدم عدد من طلبة المرحلة الثانوية بـ "سنورس" التابعة ل(محافظة الفيوم) بشكوي ضد مسئول قسم التطوير بالتربية والتعليم ، وذلك للمطالبة بالتحقيق فى حرمانهم عمداً من مسابقة الـ( intel ) التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم . وقال الطلاب فى شكواهم أنهم قاموا بتنفيذ مشروع اطلقوا عليه اسم (pest) للدخول به في مسابقة الإنتل السنوية بعد حصولهم علي تدريب البرنامج في (مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس) ، وحققوا العديد من الانجازات وأجتازوا جميع الحواجز والمراحل التي تؤهلهم للفوز من بينها مبادرة ( بيئتك حياتك) والتي من خلالها قاموا بالضغط علي المجلس المحلي بسنورس لتنظيف منطقة (بورة الزيني المتفرعة من شارع محمد كريم) والتي كانت تشكل ضغطا كبيرا علي المواطنين بسبب تلال القمامة التى أمتدت على مساحة فدان. هذا إلي جانب حملات التوعية التي قاموا بها في الشوارع أثناء التنظيف وفي الهيئات المعنية بذلك الأمر مثل إقامة ندوات للتوعية البيئية في المركز الطبي بسنورس وإدارة سنورس الشبابية بالاشتراك مع مكتبة الطفل والشباب بسنورس , ومبادره (إعرف بلدك) مبادرة التوعية السياحية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة ومبادرة (استثمر قدارتك اخدم بلدك) التي قاموا من خلالها بعمل ورش عمل في التنمية البشرية في مركز الشباب مستغلين تجمع الأهالي والشباب بالاضافة إلي العديد من المبادرات, وعندما اتموا المشروع الذي بلغت انجازاته حوالي 300 شريحة باوربوينت وكانت مدة عرضه حوالي 4ساعات من الانجازات وتم عرضه.

وكانت المفاجأة التى تلقاها الطلاب كالصاعقة : وهى قيام مسئول قسم التطوير التكنولوجي(سيد عبدالعظيم) بتجاهلهم وعدم إرسال مشروع الإنتل الخاص بهم مع العلم أنهم قاموا بإرسال اكثر من 5 اسطوانات بالمشروع في أوقات متفاوته ، ورفض تسليم المشروع للوزارة بغرض الدفع بآخرين تربطهم به مصالح . كما أكد الطلاب أن مسئول التطوير لم يبلغهم بموعد الفوج الأول وورش العمل والتحكيم "لإنتل ليرن" سوي قبلها بساعات وعدم إخطار الفوج بالحضور مما سبب الاحراج للطرفين وضياع الفرصة. كذلك كشف الطلاب أن المسئول قام أثناء التحكيم بإختيار جميع الفرق الأخري بطريقة عشوائية لعرض مشروعهم ماعدا المشروع الخاص بهم تم تأجيله إلي النهاية وتدخله بشكل مباشر فى شئون اللجنة بغرض الاضرار بهم. وأشار الطلاب الى أنهم تقدموا بشكوي لوزارة التربية والتعليم وقسم التطوير بسنورس ، والذي قام برفعها إلي مركز التطوير بدمو دون أى نتائج ملموسه. من جانبه صرح (عبدالرحمن سالم) رئيس المشروع أنه قام نشر الواقعة علي جروب"مدبو الانتل" وتم حذف منشوره بواسطة رئيس الشركة الذي قام بتقييد حرية التعبير علي الجروب، مبرراً ذلك بأن الجروب يقوم بعرض الأنجازات فقط. وأكد محمد طه مشرف الإنتل أنه يعتزل التدريب لحين تحقيق مطالب الفريق وهي محاسبة المسئول علي هذه التصرفات وهذا التحيز وإعادة التحيكم في مسابقة الانتل مرة أخرى.

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شبكةعيونالإخبارية

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