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غدا.. اتحاد هندسة عين شمس يضرب عن الدراسة لمقتل طالب بالكلية

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غدا.. اتحاد هندسة عين شمس يضرب عن الدراسة لمقتل طالب بالكلية غدا.. اتحاد هندسة عين شمس يضرب عن الدراسة لمقتل طالب بالكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن تنظيمه لوقفة احتجاجية غدا السبت الـ12 من أكتوبر الجارى، وذلك لمقتل الطالب "بلال على" بالفرقة الإعدادية بالكلية، أثناء اشتراكه فى مسيرة تابعة لجماعة الإخوان المحظورة بمنطقة أول عباس العقاد بمدينة نصر.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الوقفة ستبدأ فى العاشرة صباحا وتستمر حتى صلاة الظهر، ويعقبها بعد ذلك صلاة الغائب على روح زميلهم، على أن يتم التحرك بعد ذلك فى مجموعات متفرقة إلى دار القضاء العالى للمشاركة مع كافة الاتحادات والكيانات الطلابية فى الوقفة المقررة للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.

كما دعا الاتحاد لإضراب غدا السبت عن الدراسة والمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية والتنديد باستخدام العنف ضد الطلاب.

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