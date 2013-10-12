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واشنطن بوست: تعليق المساعدات الأمريكية يرفع من شعبية السيسي و يؤكد دعم أمريكا للإخوان

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واشنطن بوست: تعليق المساعدات الأمريكية يرفع من شعبية السيسي و يؤكد دعم أمريكا للإخوان واشنطن بوست: تعليق المساعدات الأمريكية يرفع من شعبية السيسي و يؤكد دعم أمريكا للإخوان

أعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم أن القرار الأمريكي الخاص بتعليق بعض المساعدات العسكرية لمصر من شأنه تأجيج غضب الشارع المصري تِجاه أمريكا ويُحمّله بمشاعر معادية للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يؤكّد ما يتردد حول دعم واشنطن لمحمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

واضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز شعبية من الفريق أول عبد الفتاح الذي تسعى الولايات المتحدة للضغط عليه لضمان الانتقال إلى الديمقراطية وتخفيف حملة شرسة على الإخوان مسلم مرسي- علي حد قول الصحيفة.
> وشددت الصحيفة أن تجميد المساعدات ويمكن أيضا أن يشجع أنصار مرسي على تكثيف حملتهم من احتجاجات الشوارع في الاعتقاد بأن المدعومة من الجيش تخسر بهذه الطريقة.
> وكانت الولايات المتحدة قد جمدت تسليم 10 طائرات الأباتشي بتكلفة أكثر من 500 مليون دولار ، مجموعات دبابة M1A1وصواريخ هاربون المضادة للسفن .

 

 

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