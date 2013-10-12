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غانا تنذر الفراعنة بسباعية ودية

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غانا تنذر الفراعنة بسباعية ودية غانا تنذر الفراعنة بسباعية ودية

تلاعب الغاني بفريق ديبورتيفو الذي يلعب في الدرجة الثانية الغانية وهزمه بنتيجة 7-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الجمعة.

وتستعد غانا لملاقاة منتخب في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم في كوماسي يوم الثلاثاء.

وسجل أهداف غانا كل من إيمانويل بادو ومبارك واكاسو وماهاتما (هدفين) وماجد وارث (هدفين) وسولي مونتاري.

ولعب المنتخب الغاني بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة، فقد لعب كواسي إبياه المدير الفني لغانا الشوط الأول باللاعبين الاحتياطيين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم غانا 4-1، قبل أن يدفع بنجومه الأساسيين مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف النجوم السمراء ثلاثة أهداف جديدة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالفوز 7-1.

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فيديو اليوم السابع

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