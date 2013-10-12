أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل المواجهة – بالفيديو.. الضغط الرهيب لغانا يحتاج لاعب وسط استثنائي

Google+ Print
تحليل المواجهة – بالفيديو.. الضغط الرهيب لغانا يحتاج لاعب وسط استثنائي تحليل المواجهة – بالفيديو.. الضغط الرهيب لغانا يحتاج لاعب وسط استثنائي

يعتمد منتخب غانا على استرجاع الكرة من خصومه بفرض ضغط غير عادي في وسط ملعب منافسيه.

أسماء بقوة سولي مونتاري وكوادو أسمواه ومبارك واكسو من الناحية البدنية يمنحون منتخب غانا قدرة غير عادية على ضغط الخصوم مبكرا.

يعول منتخب غانا على ارتكاز متأخر، وآخر متقدم، ومع هذا الارتكاز المتقدم يأتي مبارك لفرض ضغط مبكر على الفرق المنافسة للنجوم السمراء.

هذا الضغط القوي للغاية، يجبر خصوم غانا على الخطأ وفقدان الكرة، أو على التمرير بعرض الملعب

لهذا يحتاج منتخب لنوعين رئيسيين في لاعبي الارتكاز الدفاعي.. الأول هو القادر على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

وهذا الأداء كان يقدمه أحمد حسن وكان من أهم أسرار اختياره كأفضل لاعب في كأس أمم 2006 ثم 2010.

النوع الثاني المهم للغاية، هو لاعب ارتكاز يجيد إرسال تمريرات طولية دقيقة ولا يكتفي بإرسال تمريرات عرضية للهروب من الضغط الغاني.

لاعب مثل حسام غالي، حين يتعرض لضغط، فهو يملك القدرة على إرسال تمريرات طولية تصنع فرصا للفراعنة، ولا يكتفي بتصرف اللاعبين العاديين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر