تحليل المواجهة – بالفيديو.. الضغط الرهيب لغانا يحتاج لاعب وسط استثنائي

يعتمد منتخب غانا على استرجاع الكرة من خصومه بفرض ضغط غير عادي في وسط ملعب منافسيه.

أسماء بقوة سولي مونتاري وكوادو أسمواه ومبارك واكسو من الناحية البدنية يمنحون منتخب غانا قدرة غير عادية على ضغط الخصوم مبكرا.

يعول منتخب غانا على ارتكاز متأخر، وآخر متقدم، ومع هذا الارتكاز المتقدم يأتي مبارك لفرض ضغط مبكر على الفرق المنافسة للنجوم السمراء.

هذا الضغط القوي للغاية، يجبر خصوم غانا على الخطأ وفقدان الكرة، أو على التمرير بعرض الملعب

لهذا يحتاج منتخب مصر لنوعين رئيسيين في لاعبي الارتكاز الدفاعي.. الأول هو القادر على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

وهذا الأداء كان يقدمه أحمد حسن وكان من أهم أسرار اختياره كأفضل لاعب في كأس أمم 2006 ثم 2010.

النوع الثاني المهم للغاية، هو لاعب ارتكاز يجيد إرسال تمريرات طولية دقيقة ولا يكتفي بإرسال تمريرات عرضية للهروب من الضغط الغاني.

لاعب مثل حسام غالي، حين يتعرض لضغط، فهو يملك القدرة على إرسال تمريرات طولية تصنع فرصا للفراعنة، ولا يكتفي بتصرف اللاعبين العاديين