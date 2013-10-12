الفيفا يمهل مصر 17 يوما لاستقرار الأمن قبل مواجهة غانا

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد المصري 17 يوما لضمان استقرار الأمن قبل حسم إقامة لقاء الإياب للجولة الفاصلة أمام غانا في القاهرة.

وكانت غانا قد تقدمت بشكوى رسمية لنقل مباراة الإياب من القاهرة بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية في مصر.

ونشر الاتحاد الغاني لكرة القدم خطاب من الفيفا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه أنه أمهل الاتحاد المصري حتى يوم 28 أكتوبر لضمان استقرار الأمن.

وجاء نص الخطاب كما يلي "في إطار مراقبتنا للحالة الأمنية في مصر خاصة مع الأوضاع الأخيرة، أرسلنا استفسارا للاتحاد المصري حول خطته الأمنية للقاء".

وتابع "سننتظر حتى 28 من أكتوبر الجاري ليقدم الاتحاد المصري خطة أمنية كاملة حول ترتيباته لإقامة اللقاء في أمان وفقا لمعايير الفيفا التي تضمن الأمان والسلامة للبعثة الغانية بالكامل".

وأكمل "سنظل نراقب الوضع من الآن حتى نهاية المهلة من أجل الاطمئنان على سلامة إقامة لقاء الإياب في القاهرة".

وتلتقي مصر مع غانا في لقاء الذهاب بكوماسي مساء الـ15 من أكتوبر، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة في 19 نوفمبر.