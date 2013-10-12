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قواعد صارمة أمام جماهير غانا في لقاء مصر بعد غرامة الفيفا

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قواعد صارمة أمام جماهير غانا في لقاء مصر بعد غرامة الفيفا قواعد صارمة أمام جماهير غانا في لقاء مصر بعد غرامة الفيفا

يطبق الاتحاد الغاني لكرة القدم قواعد صارمة أمام الجماهير التي تحضر لقاء غانا ومصر يوم الثلاثاء بسبب الغرامة المالية الكبيرة التي تلقاها من الاتحاد الدولي.

وغرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد الغاني 30 ألف دولار بسبب الانتهاكات التي شهدتها مباراة النجوم السمراء أمام زامبيا الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم 2014، حسبما أفاد تقرير موقع "فوتي غانا".

وينوي مسؤولو ملعب بابا يارا في كوماسي فرض حراسة أمنية كبيرة على أسوار الملعب لضمان عدم دخول أي شخص لساحة الملعب خلال اللقاء المصيري أمام .

وحذر الفيفا اتحاد غانا من تكرار تلك الانتهاكات التي ارتكبتها الجماهير خلال المباريات المقبلة.

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