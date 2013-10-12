الحمد: الفريق الطبي يزور البعثات الطبية الخليجية لتبادل الأفكار والاستفادة من طرق تعاملهم مع الحجاج

عيادات الفريق الطبي تعمل على مدار الساعة ومجهزة بالكامل بأجهزة وأدوية لتقديم أفضل خدمة

كشف رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية د.حمد الحمد عن زيارات متعددة قام بها الفريق للبعثات الطبية الخليجية «البحرينية ـ الإماراتية ـ القطرية ـ العمانية» تهدف الى تبادل الأفكار والخبرات فيما بيننا وبينهم، وذلك للاستفادة من طرق تعاملهم مع الحالات في الحج.

وذكر د.الحمد في تصريح صحافي أنه تم الاجتماع مع هذه البعثات الطبية كل على حدة، وتم التطرق لآلية اختيار أفراد الفرق الطبية في بعثات الحج، وكيفية تقديم خدمة طبية افضل للحجاج عن طريق تبادل الخبرات، وتطوير الخدمة الطبية في موسم الحج في الأعوام القادمة، هذا بالإضافة الى الاستفادة من التجارب السابقة وتلافي السلبيات والمعوقات التي تحصل.

وأفاد د.الحمد بحدوث تنسيق وتعاون وثيق بين الحملات الخليجية في موسم الحج، كما ان هناك تطابقا كثيرا بين هذه الفرق الطبية الخليجية في تقديم الخدمة الصحية، معتبرا اياها رائدة في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته على الاستفادة من خبراتهم الطبية، وهذا ليس غريبا على دول الخليج وتعاونهم فيما بينهم في شتى المجالات المختلفة، مؤكدا في الوقت ذاته وجود تعاون وتنسيق وثيق أيضا مع السلطات الصحية السعودية، مشيدا بدعمها وتذليلها لجميع العقبات التي واجهتنا، مؤكدا على تكريم الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية من قبل مدير بعثات الحج الطبية في المملكة العربية السعودية.

ولفت د.الحمد الى تلقي رئيس بعثة الحج الكويتية د.عادل الفلاح اتصالا من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يطمئن فيه على صحة الحجاج، ويبلغ تحياته لجميع العاملين في البعثة.

وأعلن د.الحمد عن تحويل حالتين من عيادات الفريق الطبي الى مستشفى النور لتلقي العلاج، الأولى تعاني من ألم في الصدر، والثانية «حصوة بالحالب»، مشيرا الى انهما تلقيا العلاج اللازم في المستشفى، ومن ثم خرجا ولله الحمد على أن يتم استكمال علاجهما بعد الرجوع الى الوطن، مؤكدا انه تمت معاينة 250 حالة في عيادات الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية.

وأكد د.الحمد على أن عيادات الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية تعمل على مدار الساعة، وهي مجهزة بالكامل من اجهزة وأدوية لتقديم افضل خدمة للحجاج، مجددا تأكيده بعدم وجود اي اصابات بفيروس كورونا ولله الحمد، مشيرا في الوقت ذاته الى وصول جميع الحجاج من الكويت الى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وقال د.الحمد: ان فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل خدمة طبية لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن الفريق سيعمل على قدم وساق لتذليل جميع العقبات أمامهم، موضحا أن هذا جاء بناء على توصيات من وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله ووكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي بتوفير أفضل الخدمات الصحية للحجاج، شاكرا جميع العاملين بالفريق وعلى رأسهم نائب الرئيس مغير الشمري ورئيس الأطباء د.عبدالمحسن الكندري على جهودهم الجبارة في تذليل العقبات وتجهيز المباني والعيادات لتقديم افضل خدمة للحجاج.