الإبراهيم: حسن استخدام مصادر المياه والتعامل مع توصيات الأمم المتحدة وقراراتها في هذا المجال

>بودابست ـ كونا: غادر وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم العاصمة الهنغارية بودابست امس الأول بعد مشاركته في اعمال قمة المياه العالمية.

وكان في وداع الوزير الابراهيم والوفد المرافق له في مطار بودابست الدولي القائم بأعمال سفارتنا لدى هنغاريا السكرتير الثاني فواز الخالد وأركان السفارة الكويتية لدى هنغاريا.

وأعرب الوزير الابراهيم في تصريح لـ «كونا» قبيل مغادرته عن أمله في ان تسهم القمة التي تستضيفها بودابست تحت عنوان «دور المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة» في ايجاد مزيد من الحلول لرفع المعاناة عن عدد كبير من الأشخاص الذين يفتقدون المياه الصالحة للاستخدام وتحقيق أهدافه المنشودة في المستقبل.

وقال الابراهيم ان اللجنة القائمة على قمة المياه ستصدر توصيات تحث فيها القمة من جديد على ضرورة حسن استخدام مصادر المياه والتعامل مع توصيات الأمم المتحدة وقراراتها في هذا المجال، مشيرا الى ان هذه التوصيات هي في الواقع نتاج للتقارير المرفوعة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بعملية تحسين طريقة استخدام الموارد المائية وكيفية معالجتها.

وأكد اهمية مثل هذه المؤتمرات حيث تتم فيها الاستفادة من تجارب الدول المشاركة وهو ما حرصت عليه الكويت من خلال هذا الحضور الذي ستواظب عليه باستمرار، مشيرا الى ان الكويت حرصت على مواكبة غالبية الندوات التي رافقت اعمال القمة وكانت مكثفة ومتخصصة في عمليات ادارة وترشيد الموارد المائية والمحافظة عليها.

كما حضر الوفد الكويتي ندوات مهمة تناولت مسألة كيفية الاستفادة من المياه المستهلكة سواء منها المخصصة للصرف الصحي او حتى المياه العادية التي يستخدمها الانسان والمياه التي تم استخدامها مرة اخرى بسبب ندرة المياه في العالم بشكل عام. وأشار الوزير الابراهيم الى ان «العديد من الدول تكلمت عن تجربتها في هذا المجال وقد استمعنا لها بتمعن وسنعمل على الاستفادة منها».

وفيما يتعلق بلقاءاته مع الوفود المشاركة في القمة أشار الوزير الابراهيم الى انه اجرى سلسلة من اللقاءات مع العديد منها بغية الاستفادة من تجربتها، مشيدا بهذا الخصوص بالتجربة السنغافورية حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة مع المسؤولين في سنغافورة حول هذا الجانب وتكثيف اللقاءات معهم في المستقبل.

كما أشار الى انه اجرى لقاء وصفه بالبناء مع وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم حيث تم تبادل الآراء بشأن الأفكار الجديدة التي طرحتها القمة وكيفية الاستفادة منها. وذكر انه اتفق مبدئيا مع الوزير التونسي على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.