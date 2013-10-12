أمين "أطباء القاهرة": ضابط شرطة تعدى على طبيب بمستشفى المنيرة كان يعالج مصابا وسحله على الأرض

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن هناك أحد المصابين، نقل إلى مستشفى المنيرة العام، الأحد الماضي، وكان مصابا بجروح في قدمه، لافتا إلى أن رئيس المباحث جاء المستشفى وحاول القبض على المريض قبل استكمال علاجه.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الطبيب محمد مسلم، هو الذي كان يعالج هذا المريض، وأخذه إلى غرفة الكشف ليقوم بعمل خياطة للجرح، وأخبر الضابط أن هذه الغرفة ليس لديها أبواب أخرى، ولا يمكن للمريض أن يهرب.

وتابع: "حدثت مشادة كلامية بين الطبيب والضابط، وبعدها قام أمناء الشرطة بالتعدي على الأطباء وطاقم التمريض وسبوهم بأبشع الشتائم، وقبضوا على الطبيب وسحلوه على الأرض، ووضعوا بيده الكلابشات، بتهمة محاولة تهريب متهم".

وأكد طاهر أن ما حدث هو انتهاك لحرمة المستشفيات، وتعد كبير على الأطباء وانتهاك لحقوق الإنسان، وتابع: "كلنا حريصون على هيبة الدولة ولكن في إطار القانون، والمفروض على الشرطة أتت تحمي المستشفيات، ويجب الاعتذار عن هذا الخطأ، وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة".