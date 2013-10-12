أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

أمين "أطباء القاهرة": ضابط شرطة تعدى على طبيب بمستشفى المنيرة كان يعالج مصابا وسحله على الأرض

Google+ Print
أمين "أطباء القاهرة": ضابط شرطة تعدى على طبيب بمستشفى المنيرة كان يعالج مصابا وسحله على الأرض أمين "أطباء القاهرة": ضابط شرطة تعدى على طبيب بمستشفى المنيرة كان يعالج مصابا وسحله على الأرض

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن هناك أحد المصابين، نقل إلى مستشفى المنيرة العام، الأحد الماضي، وكان مصابا بجروح في قدمه، لافتا إلى أن رئيس المباحث جاء المستشفى وحاول القبض على المريض قبل استكمال علاجه.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الطبيب محمد مسلم، هو الذي كان يعالج هذا المريض، وأخذه إلى غرفة الكشف ليقوم بعمل خياطة للجرح، وأخبر الضابط أن هذه الغرفة ليس لديها أبواب أخرى، ولا يمكن للمريض أن يهرب.

وتابع: "حدثت مشادة كلامية بين الطبيب والضابط، وبعدها قام أمناء الشرطة بالتعدي على الأطباء وطاقم التمريض وسبوهم بأبشع الشتائم، وقبضوا على الطبيب وسحلوه على الأرض، ووضعوا بيده الكلابشات، بتهمة محاولة تهريب متهم".

وأكد طاهر أن ما حدث هو انتهاك لحرمة المستشفيات، وتعد كبير على الأطباء وانتهاك لحقوق الإنسان، وتابع: "كلنا حريصون على هيبة الدولة ولكن في إطار القانون، والمفروض على الشرطة أتت تحمي المستشفيات، ويجب الاعتذار عن هذا الخطأ، وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية