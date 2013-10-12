بالصور .. محمود حميدة يحتفل بتكريمه مع جمهور المهرجان

أقيم عصر اليوم الجمعة ندوة تكريم الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدار الندوة الناقد أسامة عبدالفتاح.

وتحدث حميدة خلال الندوة عن تاريخه الفني وأبرز المواقف التي تعرض لها طوال مشواره الفني، وشهدت الندوة حضور عدد كبير من الفنانين منهم سمحة أيوب وسميرة عبدالعزيز وزوجها السيناريست محفوظ عبدالرحمن ومدير التصوير دكتور رمسيس مرزوق والمخرج الكبير محمد خان، وأدراها الناقد أسامة عبدالفتاح.

> وخلال الندوة داعب المخرج الكبير محمد خان صديقه الفنان محمود حميدة أثناء الندوة المقامة لتكريم الثاني بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وسأل أحد الصحفيين حميدة عن اسم المخرج الذي استمتع بالعمل معه فتولى محمد خان الرد وقال: “متنكسفش مني يا محمود وقول الحقيقة ومش لازم تقول إني أفضل المخرجين الذين عملت معهم، وإذا لزم الأمر سأترك القاعة حتى تتحدث بطلاقة”.