أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تكميم المعدة يعمل على انتقاص هرمون الجوع بنسبة أكثر من 75%

Google+ Print
تكميم المعدة يعمل على انتقاص هرمون الجوع بنسبة أكثر من 75% تكميم المعدة يعمل على انتقاص هرمون الجوع بنسبة أكثر من 75%

عملية تكميم المعدة هى واحدة من أفضل الحلول الجراحية للتخلص من السمنة، حيث تتم من خلال المنظار، وقال د.شريف نبيل أخصائى جراحة المناظير والسمنة بمستشفى للطيران، تعتمد الجراحة على تصغير المعدة حتى تصل إلى 15% من حجمها الطبيعى، وهى أقل تعقيدا من جراحة التحويل وتتلاشى عيوب جراحتى التدبيس وحزام المعدة.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الجراحة أن هرمون الجوع (HORMONE GHRELIN) ينقص بنسبة تصل إلى أكثر من 75%، وبهذا يقل إحساس الجوع والنهم لدى المريض، وتقل المعدة كثيرا فى الحجم، بالإضافة إلى قلة استيعابها للطعام، ولكن بدون تغيير فى الوظائف، يقل الوزن بصورة سريعة أكثر كثيرا من حزام المعدة.

وأكد د.شريف أنه لا يحدث نقص شديد فى امتصاص الفيتامينات والحديد والكالسيوم مثلما يحدث فى جراحة التحويل، ولا تحتاج إلى ضبط مستمر وطويل المدى، كما فى حزام المعدة، ولا يحدث معها قىء مثلما يحدث مع تدبيس المعدة.

وأوضح أن من أهم المميزات، أن الإنسان يستطيع تناول كل أنواع الأكل، ولكن بكميات قليلة والتى تؤدى إلى الشبع، بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى مسكنات بصورة مزمنة أم متكررة يستطيع تناولها مع جراحة التكميم، ولكن فى التحويل قد تؤدى إلى قرحة بالمعدة بشكل سريع، مشيرا إلى أنه عادة ما يمكث المريض بالمستشفى من يومين إلى 3 أيام فقط، ويستطيع العودة إلى حياته العادية بعد أسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر